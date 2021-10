Nations League: Gavi, un surdoué dans la cour des grands

Devenu le joueur le plus jeune à faire ses débuts en sélection, Gavi (17 ans) a été l’un des hommes forts du succès espagnol mercredi, en Italie. Inouï quand on sait que le jeune joueur du Barça disputait seulement à San Siro son huitième match en pro…

Son maillot, floqué du numéro 9 dans une équipe qui n’en avait pas vraiment mercredi soir, était presque trop grand pour lui. Preuve tangible de la précocité extrême de Pablo Martin Paez Gaviria, alias Gavi, devenu contre l’Italie le plus jeune Espagnol à faire ses débuts en sélection nationale. L’adolescent de 17 ans (et 64 jours ce vendredi) a effacé un record vieux de 85 ans dans les bureaux de la RFEF, détenu par un certain Angel Zubieta, dont la carrière fut fortement perturbée après 1936 par la guerre civile espagnole. Un peu grand la taille L fournie par son staff donc, mais si son 1m73 flottait effectivement un peu sous le treillis, c’est grâce à des épaules larges que le jeune Gavi a réussi sa première.