Coronavirus: Waimes, une épine dans le pied de la campagne de vaccination wallonne

C’est au sommet de la Belgique que l’on trouve la commune wallonne la moins vaccinée. Proche de l’Allemagne et de Verviers, pas tellement loin de Liège mais à deux heures de Namur et Bruxelles, Waimes apparaît sur la carte de la vaccination comme un irréductible village gaulois. Le bourgmestre libéral Daniel Stoffels n’en tire aucune fierté : « J’ai réalisé qu’on décrochait dès le départ », raconte-t-il en finissant sa tartine. « Même dans le secteur médical, il y en a beaucoup qui ont refusé. Il y a ici une méfiance que je regrette vis-à-vis de la vaccination. J’entends tout et n’importe quoi, surtout chez les jeunes. Mais moi je suis convaincu ! Et vacciné ! »