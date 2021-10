Royaume-Uni: Sophie Wilmès à Londres, première étape d’un rapprochement politique

La ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur est venue poser les premiers jalons de la relation bilatérale post-Brexit entre les deux pays. Sans omettre les tensions qui règnent entre l’Union et le gouvernement de Boris Johnson.

Après une visite en Irlande en début de semaine, la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Sophie Wilmès s’est rendue à Londres jeudi pour rencontrer son homologue Liz Truss et David Frost, le secrétaire d’État chargé du Brexit. Cette rencontre avait pour objectif de marquer la construction d’une nouvelle relation bilatérale après la sortie du Royaume-Uni de l’Union. Il s’agissait aussi de la première visite d’un.e ministre des Affaires étrangères belge depuis le référendum sur le Brexit en 2016.