Namur: la fibre optique amenée dans les zones rurales via les poteaux électriques

Quelque 117 maisons d'un quartier de Bouge ont été connectées grâce à 2 kilomètres de fibre optique installés sur 50 poteaux basse tension d'ORES, a expliqué l'opérateur Proximus. Il s'agit d'un projet pilote réalisé entre mars et octobre 2021. Les premiers clients ont été fournis en juillet.

Cette technique plus rapide, moins coûteuse et moins désagréable pour les riverains représente un complément au réseau de câbles souterrains dans des zones rurales plus difficilement accessibles, selon Renaud Tilmans, Chief Customer Operations Officer de Proximus.