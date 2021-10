Marcassou repasse sous pavillon belge

Marcassou, la célèbre marque ardennaise de saucisson basée à Champlon sera bientôt à nouveau 100 % belge. On a appris ce jeudi que son propriétaire actuel, la multinationale mexicaine Sigma, avait décidé de vendre ses activités belges et néerlandaises (regroupées sous les sociétés Imperial Meat Product et Stegeman) au groupe belge Ter Beke, spécialisé dans la charcuterie et dans les plats cuisinés avec sa marque de lasagnes et pizzas Come a Casa. Six sites de production font l’objet de la transaction (quatre à Gand, un à Champlon et un aux Pays-Bas) ainsi que différentes marques comme Marcassou, Imperial, Leielander, Bistro et des marques sous licence comme Aoste et Justin Bridou. Au total, les activités reprises par Ter Beke pèsent 310 millions d’euros et comptent 1.050 personnes. « Les sites précités et leurs travailleurs poursuivront leurs activités habituelles », précise Ter Beke. La transaction devrait être clôturée dans les mois à venir, « sous réserve des approbations des autorités de la concurrence ».