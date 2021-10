Red Hot Chili Peppers en tête d’affiche de Werchter 2022

Le groupe américain Red Hot Chili Peppers viendra enflammer le public du festival Rock Werchter l’année prochaine, a annoncé jeudi l’organisation dans un communiqué. Ils seront sur scène le dimanche 3 juillet 2022, dernier jour des festivités.

Après l’annonce des venues de Pearl Jam, Metallica, Twenty One Pilots et Faith No More, ce sont donc maintenant les Red Hot Chili Peppers qui complètent l’affiche de Rock Werchter. Le groupe américain vient tout juste d’annoncer une nouvelle tournée mondiale.