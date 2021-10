Hausse de fréquentation de la Citadelle de Namur depuis le 1er janvier

En juillet et août, la Citadelle de Namur a accueilli 21.295 visiteurs contre 19.445 en 2020 et 85,5 pc des personnes qui achètent des tickets pour les animations et événements de la Citadelle sont belges. Le site de la Citadelle peut aussi être fréquenté librement.

"En 2020, la pandémie nous a contraint à fermer complètement l'activité du 14 mars au 13 juin alors que cette année, il n'y a pas eu de fermeture totale de l'attraction", a déclaré la directrice du Comité Animation Citadelle Christine Laverdure.