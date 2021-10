Jacky Mathijssen est fier de la sélection du jeune Liégeois Arthur Theate avec les Diables rouges: «Ça ne tombe pas du ciel!»

La carrière d’Arthur Theate change de dimension depuis quelques semaines. Après avoir obtenu un transfert à Bologne en provenance d’Ostende lors du mercato, le Liégeois a fêté sa première titularisation en Serie A ce week-end face à la Lazio avec une passe décisive et un but, son deuxième de la saison déjà.

La sélection précoce de Theate n’a pas constitué de véritable surprise pour le sélectionneur des Espoirs, Jacky Mathijssen : « Je dois vous avouer que je l’ai un peu vue venir. Nous sommes à la recherche de défenseurs gauchers en Belgique, qui mesurent plus d’1m85, qui peuvent défendre agressivement et qui sont capables de jouer au football. Si vous correspondez à ce profil, les choses peuvent aller très vite », a déclaré le sélectionneur espoir en conférence de presse jeudi.

« La sélection d’Arthur ne tombe pas du ciel. Cette sélection, il a travaillé dur pour l’obtenir alors que beaucoup de gens ne croyaient pas en lui. Aujourd’hui, il apporte de la grinta et de l’engagement à l’équipe et je suis très heureux pour lui. »

Avec Charles De Ketelaere, lui aussi sélectionné par Martinez avec les Diables, Mathijssen voit une autre de ses pièces maîtresses quitter sa sélection. « La coopération et le lien entre les Espoirs et l’équipe A se passent de manière fantastique. Les Diables viennent souvent nous voir, beaucoup plus qu’avant, ça apporte énormément de satisfaction et de fierté à mes gars. En outre, nous travaillons différemment que par le passé. Nous avons une philosophie de jeu ancrée au sein de la Fédération, nous tâchons de rechercher de bons profils qui correspondent à cette philosophie et qui peuvent ensuite être intégrés à l’équipe. »