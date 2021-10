Jordi Meeus n’a déjà plus grand-chose à apprendre

A la question, soudaine, sans le moindre laps de réflexion, d’un sprinter belge ayant carburé au super cette année, la solution Jordi Meeus, qui a dominé Arnaud Démare et consorts pour remporter Paris-Bourges ce jeudi, n’est assurément pas celle qui obtiendrait le maximum de suffrages. C’est du reste fort logique tant le royaume du sprint belge recèle de têtes couronnées et, surtout, de terrains où elles ont imposé leur règne. Wout van Aert, forcément, même si réduire le talent polymorphe du champion de Belgique à sa seule pointe de vitesse tiendrait de la belle boulette. Jasper Philipsen, aussi, et ses deux étapes sur la Vuelta, par exemple. Ou encore Tim Merlier, neuf trophées sur l’étagère annuelle dont une étape sur le Giro et une sur le Tour de France. Fameuse brochette, donc.