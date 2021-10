Rwanda: le parlement européen demande le rapatriement en Belgique de Paul Rusesabagina

La résolution a été adoptée jeudi à la quasi-unanimité. Le héros du film « Hôtel Rwanda » a été condamné à 25 ans de prison en septembre lors d’un procès contesté et contestable.

Le Parlement européen a réclamé jeudi le rapatriement humanitaire, « sans préjuger de sa culpabilité ou de son innocence », du Belgo-Rwandais Paul Rusesabagina, condamné le mois dernier à 25 ans de prison pour terrorisme. Conscient des préoccupations émises, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a toutefois demandé de ne pas perdre de vue les éléments de preuve de l’accusation, dont bon nombre ont été fournis par les autorités judiciaires d’un État membre (la Belgique en l’occurrence). Les États-Unis et la Belgique affirment qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable à Kigali.

« M. Rusesabagina est l’exemple même des violations des droits de l’homme au Rwanda », affirme la résolution parlementaire, adoptée à la quasi-unanimité (660 voix contre 2 et 18 abstentions). Les eurodéputés appellent à remettre en cause l’équité du verdict et à la libération immédiate de M. Rusesabagina pour des raisons humanitaires, ainsi que son rapatriement.