Une centaine de personnes rassemblées pour les droits des travailleurs de plateforme (2)

"A l'occasion de la journée du travail décent, il est important de rappeler que les travailleurs des plateformes effectuent un boulot risqué, pendant de longues heures, sans reconnaissance ni protection sociale, et complètement soumis à la volonté des employeurs. Il manque un cadre juridique et collectif", a fustigé Miranda Ulens, secrétaire générale de la FGTB.

"Il y a un momentum politique, avec des réflexions aux niveaux belge et européen, une nouvelle directive attendue le 8 décembre et des actions qui ont porté leur fruit dans plusieurs pays de l'Union. Il ne faut pas le laisser filer. La directive doit présupposer une relation de travail et imposer à l'entreprise de prouver que les travailleurs sont vraiment indépendants. A défaut, ils devraient donc bénéficier des mêmes droits que les salariés", a ajouté Ludovic Voet de la Confédération européenne des syndicats.