Prix de l'énergie - Test Achats dépose plainte contre Mega auprès de l'Inspection économique

"Test Achats est assaillie de plaintes et de questions au sujet du fournisseur d'énergie Méga. Rien que pour le mois de septembre, l'organisation en a enregistré plus de 350. Les plaintes les plus fréquentes concernent l'imposition de montants d'acompte plus élevés, même pour des contrats fixes en cours, et le passage d'un contrat fixe à un contrat variable", explique l'organisation.

""Nous jugeons que la pratique de Méga visant à imposer une hausse des acomptes sans l'accord de ses clients est une pratique commerciale déloyale, et nous avons dès lors décidé de déposer plainte auprès de l'Inspection économique", a déclaré Julie Frère, porte-parole de Test Achats.