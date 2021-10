Etienne Mougeotte, figure importante des médias français, est décédé

L’ancien journaliste et numéro 2 de TF1 Etienne Mougeotte est décédé à l’âge de 81 ans.

L’homme de médias Etienne Mougeotte, qui a été le numéro deux du groupe TF1 pendant près de 20 ans, puis notamment à la tête des rédactions du quotidien Le Figaro de 2007 et 2012, est décédé jeudi à l’âge de 81 ans, a annoncé un proche à l’AFP.

Etienne Mougeotte « est décédé cet après-midi » à l’hôpital des suites d’une maladie, a précisé Francis Morel, ami proche de la famille et de l’ancien dirigeant. L’information a également été diffusée par Europe 1 et Le Figaro, des rédactions qu’il a dirigées. Figure marquante du paysage médiatique français, il était passé par de multiples rédactions. Parmi ses dernières aventures professionnelles : la direction de la station Radio Classique de 2012 à 2018 et la présidence depuis 2015 du groupe de presse Valmonde, propriétaire de l’hebdomadaire conservateur Valeurs actuelles.