Belgique-France: début de la seconde mi-temps, les Bleus poussent pour revenir (2-0, direct)

Qui de la Belgique ou la France rejoindra l’Espagne en finale de la Nations League ? Ce jeudi soir, les Diables rouges affrontent les Bleus dans un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018, remportée par les Français.

Toutefois, cette demi-finale de Nations League n’a rien à voir avec la joute fermée qui avait eu lieu trois ans auparavant. Remuants au possible, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne arrivaient déjà à se procurer une belle occasion après seulement trois minutes de jeu. Mais celle-ci a malheureusement été sauvée in extremis par Hugo Lloris...