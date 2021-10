Belgique-France: les Bleus crucifient les Diables en fin de match (2-3, vidéos)

Les Belges ont à nouveau perdu face à la France. Pourtant, tout avait bien commencé pour nos Diables. Remuants au possible, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne arrivaient déjà à se procurer une belle occasion après seulement trois minutes de jeu. Mais celle-ci a malheureusement été sauvée in extremis par Hugo Lloris...

Les hommes de Roberto Martinez ont ensuite continué à pousser, tout en essayant de ne pas trop se découvrir pour ne pas s’exposer aux redoutables contres français. Et cela a payé dix minutes avant le repos, avec l’ouverture du score de Yannick Carrasco. Esseulé sur le flanc gauche, le Colchonero est parvenu à se débarasser de son défenseur avant de frapper en force au premier poteau. Une frappe à ras de sol qui laisse littéralement le portier français sur place.