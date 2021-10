Le sélectionneur des Diablotins Jacky Mathijssen insiste: «Il ne faut pas sous-estimer le Kazakhstan!»

Après les deux victoires consécutives en déplacement face au Kazakhstan (1-3) et à la Turquie (0-3), les Espoirs belges accueilleront le Kazakhstan vendredi lors du match le plus accessible sur papier des éliminatoires pour le Championnat d’Europe U21.

Pour le sélectionneur national Jacky Mathijssen, il serait cependant dangereux d’aborder cette rencontre à la légère. « Nous ne devons certainement pas les sous-estimer. Nous en avons déjà fait les frais lors de la campagne précédente, nous devons en tirer les leçons. Ce groupe s’en est d’ailleurs rendu compte car le match aller au Kazakhstan n’a pas été aussi simple que le résultat le suggère. Les Kazakhs ont aussi réussi à se procurer de nombreuses opportunités contre le Danemark et ils auraient dû revenir de ce match avec un bon résultat », a déclaré Mathijssen jeudi en conférence de presse.

« C’est maintenant à mes gars de montrer qu’on ne passe pas à côté dans ce genre de matches. On est capables de jouer un football fantastique, on veut parfois trop le montrer et ça nous pousse parfois à ne pas faire les bons choix sur le terrain. »