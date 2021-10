Rallye de Wallonie: trop de rallyes tuent le rallye

Ce week-end, du côté de Jambes, on déplorera l’absence de Ghislain de Mévius, le leader du championnat, de Sébastien Bedoret, le héros du rallye d’Ypres, de Vincent Verschueren, ex-champion de Belgique et de Kris Princen, figure emblématique de la discipline chez nous. Les absents n’ont pas tort : ils ont choisi de disputer la course suivante plutôt que la manche mosane. « Avec un calendrier de dix courses et un mode de calcul qui tient compte de six résultats, ce genre de situation était prévisible », analyse Adrian Fernémont, le favori de la course namuroise.