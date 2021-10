Bruxelles: forte agitation à la cour d’assises, des renforts policiers ont été appelés

Des dizaines de personnes se sont rendues jeudi soir à la cour d’assises de Bruxelles, où se tient un procès pour meurtre, à la suite, selon certaines sources, d’appels à rassemblement sur les réseaux sociaux. La situation a dégénéré lorsque plusieurs personnes ont invectivé l’avocate générale durant son réquisitoire et les avocates de la défense durant leurs plaidoiries. Ces personnes ont dû être évacuées de la salle d’audience et la police a fait appel à des renforts pour encadrer la suite du procès, craignant une émeute.

Des dizaines de personnes se sont présentées à la cour d’assises jeudi en fin de journée, pour assister au verdict de culpabilité de Mourad Harrouchy, accusé du meurtre de Dimitri Lueya, et pour assister au débat sur la peine qui a suivi. Très vite, plusieurs de ces personnes ont perturbé l’audience en réagissant de manière virulente au réquisitoire et aux plaidoiries. Certaines ont été évacuées de force de la salle et une vingtaine de policiers se sont déployés à l’intérieur.