Ligue des nations: Courtois dézingue le match contre l'Italie Opposés à la France en demi-finale de Ligue des Nations, les Diables ont connu une nouvelle désillusion…

Publié le 7/10/2021 à 23:17 Temps de lecture: 2 min

Pourtant, les Diables avaient cru avoir fait le plus dur en première période. Grâce à des réalisations de Yannick Carrasco et de Romelu Lukaku, les hommes de Roberto Martinez ont entamé la seconde période sereinement. Mais c’était sans compter sur le retour des Bleus. Via Karim Benzema et Kylian Mbappé (sur penalty), les ouailles de Didier Deschamps sont revenues dans la rencontre à vingt minutes du terme. Et cette égalisation n’était que le début des problèmes pour les Belges. Après avoir perdu leur capitaine Eden Hazard sur blessure et avoir vu un but de Romelu Lukaku annulé, les Diables ont encaissé un but de Theo Hernandez à quelques secondes du coup de sifflet final…

C’est un Thibaut Courtois particulièrement amer qui s’est présenté à l’interview d’après-match. « On a bien joué en première période, on a trouvé les espaces et on était bien en place. Au retour des vestiaires, la France a pressé bien plus haut et on n’a pas su rester calmes. Pourtant, on savait que deux buts d’avance, ce ne serait pas suffisant, surtout face à une telle équipe que la France. Mais on leur a donné des buts cadeaux, et ils nous ont punis... »