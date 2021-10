Mbappé au sommet de son art: les bulletins des Français face aux Diables rouges

6,5 Lloris. Un match frustrant qui se termine bien pour le capitaine. Un arrêt étourdissant (3e) et une frappe boxée devant KDB (73e), mais il ne peut pas grand-chose sur les buts de Carrasco et Lukaku, lequel n’a pas hésité à le fusiller au premier poteau. Déterminant et rassurant.

7 Koundé. Positionné à droite du trio défensif tricolore, le joueur de Séville n’a certainement pas à rougir de son match face à Carrasco et Hazard. Sobriété, assurance et efficacité sont les maîtres mots de sa prestation. Il a empêché, comme d’autres, que le navire français sombre en pleine tempête.

5,5 Varane. La tour de Manchester United a eu du boulot avec Romelu Lukaku dans ses parages tout au long du match et a éprouvé toutes les difficultés du monde pour l’arrêter. Que ce soit à l’arrêt ou en profondeur. Par le passé, il a prouvé à maintes reprises qu’il était capable de mieux.