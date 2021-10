Yannick Carrasco amer après la défaite face aux Bleus: «Parfois, ça se joue à des détails…» Opposés à la France en demi-finale de Ligue des Nations, les Diables ont connu une nouvelle désillusion…

Publié le 7/10/2021 à 23:45 Temps de lecture: 2 min

Pourtant, les Diables avaient cru avoir fait le plus dur en première période. Grâce à des réalisations de Yannick Carrasco et de Romelu Lukaku, les hommes de Roberto Martinez ont entamé la seconde période sereinement. Mais c’était sans compter sur le retour des Bleus. Via Karim Benzema et Kylian Mbappé (sur penalty), les ouailles de Didier Deschamps sont revenues dans la rencontre à vingt minutes du terme. Et cette égalisation n’était que le début des problèmes pour les Belges. Après avoir perdu leur capitaine Eden Hazard sur blessure et avoir vu un but de Romelu Lukaku annulé, les Diables ont encaissé un but de Theo Hernandez à quelques secondes du coup de sifflet final…

« On avait le match en main », pestait Yannick Carrasco à la fin de la rencontre. « À la mi-temps, on s’est dit qu’on devait contrôler le jeu, parce qu’on savait qu’ils allaient pousser. On a essayé de bien défendre et de ressortir le ballon correctement. Mais on n’a plus réussi à le faire en deuxième période, ce qui a mis les Français en confiance. Ils sont revenus avec beaucoup d’envie, et ils ont réussi à marquer tôt. Ils ont hérité d’un penalty tandis que, nous, on a vu notre but annulé en fin de match. Parfois, les détails sont importants dans le foot, et c’est ce qui nous a fait perdre aujourd’hui… »