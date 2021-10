Insurrection à Washington: Trump tente d’empêcher d’anciens conseillers de témoigner

L’ex-chef de cabinet Mark Meadows, l’ex-conseiller à la sécurité Kashyap Patel, l’ex-responsable des réseaux sociaux Dan Scavino et l’ex-conseiller Steve Bannon ont chacun reçu un courrier d’un avocat du milliardaire républicain leur recommandant de ne pas répondre aux convocations de la commission, rapportent le Washington Post et le site Politico. L’équipe juridique de Donald Trump avance dans ses courriers que ses archives et communications sont protégées par les prérogatives de l’exécutif à conserver secrètes certaines informations, ou encore par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

La commission d’enquête de la Chambre des représentants a ordonné aux quatre hommes de lui fournir des documents et de témoigner devant elle afin de déterminer si les actions de l’administration Trump ont pu encourager une foule de partisans de l’ancien président à prendre d’assaut le Congrès et interrompre la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, le 6 janvier.