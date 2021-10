«Le seum, deux fois»: après la remontée des Bleus, la presse française chambre les Diables

C’était un choc attendu depuis de longs mois et, pour les amateurs de football, le duel entre la Belgique et la France en demi-finale de Nations League n’a pas déçu. Cinq buts, une remontée incroyable de la part des Français… Les spectateurs neutres ont dû prendre leur pied en regardant cette confrontation. Côté belge, par contre, l’heure est moins à la réjouissance. Pendant une heure, les Diables ont cru tenir leur revanche par rapport à la demi-finale de Coupe du Monde 2018 perdue face à ces mêmes Français. Une revanche qui aurait permis de faire taire les moqueries venant de l’Hexagone. Mais, malheureusement, les hommes de Roberto Martinez ont laissé filer ce match dans ses derniers instants…

Comme on pouvait s’y attendre, la presse française sportive s’en est donnée à cœur joie après cette nouvelle victoire tricolore. La Une de « L’Équipe » ce vendredi est titrée comme suit : « Le seum, deux fois ». Une référence à cette demi-finale de 2018, après laquelle les Français avaient utilisé le mot « seum » (qui signifie horripilé au plus haut point) à tout bout de champs envers les Belges. Agrémenté d’un jeu de mot avec le célèbre « une fois », que nos voisins se plaisent à répéter lorsqu’ils tentent d’imiter notre accent.

Dans les autres pays, la presse chambre évidemment beaucoup moins nos Diables. En Espagne, par exemple, les gros titres sont plutôt tournés vers le choc de ce dimanche, qui verra s’affronter la Roja et les Bleus en finale de Nations League. Marca titre d’ailleurs : « Et maintenant, contre les champions du monde ! » Après avoir éliminé les champions d’Europe en titre, il est vrai que ce duel représente un nouveau beau défi pour Luis Enrique et ses troupes.