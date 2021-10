WTA Indian Wells: Kim Clijsters à nouveau battue au premier tour, 5e défaite depuis son retour

La Belge a bien montré du caractère face à Siniakova, en revenant à un set partout malgré une mauvaise entame. Mais son adversaire de 25 ans a été plus réaliste sur les points clés. Chacune a eu neuf balles de break, la Tchèque en convertissant six, et Clijsters trois.

Cette dernière a manqué simplement de compétition dans les jambes, malgré l’appui du public.»Je comprends ça, car moi aussi je l’aime beaucoup», d’ailleurs commenté Siniakova.

La Limbourgeoise de 38 ans a reçu une wildcard pour ce tournoi qu’elle a remporté en 2003 et 2005. Le 27 septembre, Clijsters avait joué son premier match sur le circuit WTA depuis plus d’un an au tournoi de Chicago, où elle a été battue au premier tour par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Elle avait perdu ses trois premiers matches en 2020, au premier tour en deux sets contre l’Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï, en deux sets contre la Britannique Johanna Konta à Monterrey et en trois sets contre la Russe Ekaterina Alexandrova à l’US Open.