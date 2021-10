Qualifications Mondial 2022: le Brésil fait un pas de plus vers le Qatar, l’Argentine accrochée au Paraguay

Le Brésil a aligné jeudi soir une neuvième victoire en autant de rencontres lors des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022. Les Auriverde, sans Neymar suspendu et menés 1-0 par le Venezuela, se sont imposés 1-3 et s’approchent inexorablement du Qatar.

La Seleçao affiche un bilan immaculé de 27 points sur 27 et compte 8 longueurs d’avance sur l’Argentine, qui n’a pas pu faire mieux qu’un partage vierge au Paraguay (0-0).

Malgré tout, les hommes de Tite ont douté pendant près d’une heure de jeu, entre l’ouverture du score de Ramirez (1-0, 11e) et l’égalisation de Marquinhos, buteur de la tête sur corner (1-1, 71e). Dans les dernières minutes, le Brésil a profité des entrées de Vinicius et Antony pour faire sauter le verrou adverse. Gabriel Barbosa, sur penalty (1-2, 85e), a donné l’avance aux siens et l’attaquant de l’Ajax Amsterdam Antony a scellé l’issue du match grâce à son premier but en sélection (1-3, 90e+5).