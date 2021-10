«Sans Céline Sciamma, je n’aurais pas repris la parole»

Une figure inspirante dans ce mouvement militant féministe ?

Céline Sciamma a été importante. Je l’ai rencontrée, comme Rebecca Zlotowski, lors du documentaire que j’ai réalisé sur la place des femmes dans le cinéma à partir d’une vingtaine d’interviews de femmes réalisatrices. Céline a été un vrai éveil pour moi de l’importance du politique. J’ai toujours plutôt été d’une sensibilité de gauche, engagée et dans ma famille, on parle de politique. Mais j’ai aussi toujours essayé de montrer que j’existais par moi-même. A partir du moment où j’ai vécu avec un homme politique, j’ai décidé de ne plus parler de politique, et c’est très compliqué pour moi. S’il n’y avait pas eu Céline Sciamma, je n’aurais pas pu prendre la parole.