Le prix du coton au plus haut depuis 10 ans

Les contrats à terme à New York ont augmenté de 3% vendredi à 1,1495 dollar la livre (près d'un demi kilo). Le prix des contrats à terme a bondi de 70% ces 12 derniers mois.

La raison de l'augmentation des prix est la météo défavorable dans un certain nombre de zones de production. L'extrême sécheresse a joué un rôle dans le sud des États-Unis et la récolte a également été décevante dans la région chinoise du Xinjiang. En conséquence, la Chine importe plus de coton, tandis que les entreprises textiles américaines ne sont plus autorisées à importer du coton chinois, car les droits de l'homme seraient violés pendant sa production.