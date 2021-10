«François a été la première personne à me dire de briller»

Par F.B. et B.Dx

Un livre fondateur ?

Une chambre à soi , de Virginia Woolf, c’est quand même le B.A-Ba du féminisme. J’étais déjà mariée et j’avais des enfants quand je l’ai découvert et je me suis rendu compte que je n’avais pas de bureau à moi dans la maison, juste la table de la cuisine !

Vous vous êtes mariée selon des schémas très traditionnels ?