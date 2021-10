Près de 1,4 million d’automobilistes contrôlés durant le marathon de la vitesse

Près de 1,4 million d’automobilistes ont été contrôlés par les polices fédérale et locales durant 24 heures à l’occasion du marathon de la vitesse, qui a eu lieu de mercredi matin (6 octobre) à jeudi matin (7 octobre), signale vendredi la police fédérale. Dans 2,78 % des cas, la police a dû rédiger un procès-verbal. Un résultat meilleur que les 3,81 % de la précédente édition en avril et qui « donne un peu d’espoir », commente-t-elle. « Mais le travail n’est pas terminé », ajoute la police.

Plus de contrôles, moins de PV

Ce sont précisément 1.362.879 conducteurs qui ont été contrôlés par la police fédérale et les 141 zones de police locale, soit plus que lors de la dernière édition. Et ce en 546 endroits, tant sur les autoroutes que sur les routes secondaires, soit plus que lors de l’édition précédente.