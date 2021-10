Itinéraire, transports gratuits : tout savoir sur la marche pour le climat de ce dimanche

Après un an et demi de pause, covid oblige, la Coalition Climat fait son retour sur le devant de la scène et organise une nouvelle marche pour le climat le 10 octobre à Bruxelles. Plus de 80 organisations de tout le pays vont y participer dont Greenpeace, le CNCD-11.11.11, Oxfam, les syndicats, les mouvements de jeunesse et citoyens.

À la veille d’un important sommet européen (21-22 octobre) et de la conférence climatique de Glasgow (1er-12 novembre), l’association veut envoyer un signal fort aux décideurs politiques.