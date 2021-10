Essence, diesel: où trouver le carburant le moins cher?

Alors que les prix du pétrole s’envolent eux aussi, le passage à la pompe devient de plus en plus douloureux. Certaines stations affichent toutefois des ristournes non négligeables, qui peuvent aller jusqu’à 20 centimes.

C’est presque devenu une routine ces dernières semaines. A chaque jour son lot de mauvaises nouvelles sur le front de l’énergie. Quand ce n’est pas le gaz qui s’envole, c’est le chauffage de mazout qui prend quelques euros. Essence et diesel ne sont pas épargnés. La première (E10) atteignait un plus haut depuis 2013 ce vendredi encore, quant au diesel, il battait un nouveau record en début de semaine. « Ça se répercute tout de suite dans les stations et partout. Ça change même parfois plusieurs fois par jour », observe Stéphane Hougardy, le CEO du site carbu.com. Et pourtant, les 3.085 pompes à essence du royaume n’affichent pas toutes les mêmes tarifs. Et quelques centimes en moins sur le tableau lumineux peuvent facilement représenter jusqu’à une dizaine d’euros en plus dans le porte-monnaie pour un plein…