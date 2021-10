Taxes environnementales: la part des ménages en hausse, au profit des entreprises

En conclusion, le verdissement de la fiscalité, qui s'était amélioré de 2008 (5,3%) à 2016 (6%), ne s'est pas poursuivi, selon le Bureau du Plan.

Autre enseignement: l'importance des taxes énergétiques dans l'évolution des taxes environnementales. Ainsi, la hausse des taxes environnementales de 2 milliards d'euros entre 2015 et 2019 s'explique à hauteur de 85% par l'augmentation des taxes sur l'énergie et, à raison de respectivement 11 %, 2 % et 2 %, par la hausse des taxes sur les transports, des taxes sur la pollution et enfin sur les ressources.