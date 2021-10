Fine Food (Colruyt Group) ouvre un nouveau site pour salades à tartiner

Fine Food fabrique déjà des salades à tartiner pour les magasins Colruyt et Okay mais l'ancienne unité de production devenait trop petite. L'objectif du nouveau site est d'absorber la croissance et d'être indépendant du marché. Avec cette nouvelle unité, l'entreprise souhaite également répondre à l'évolution des besoins des consommateurs avec, par exemple, une nouvelle gamme de tartinades végétaliennes. Les pots de salades à tartiner deviennent également plus durables.

Ce site couvre une superficie de 4.200 m2 et se trouve à Hal. Le bâtiment, durable, dispose de 828 panneaux solaires sur son toit et permettra d'assurer un quart de la consommation d'énergie. De plus, le site est connecté au système de purification d'eau interne de Fine Food et l'eau de pluie est également collectée et réutilisée.