Le ministre des Finances propose de supprimer la cotisation spéciale pour inciter les gens à travailler plus

Le vice-Premier ministre CD&V et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, est revenu avec la suppression de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, dont tous les travailleurs doivent s’acquitter, mise en place en 1994 à l’époque de Jean-Luc Dehaene et du Plan global de crise.

La mesure viserait à inciter les gens à travailler plus. Le ministre a cité plus particulièrement le cas de personnes qui passeraient d’un temps partiel à un temps plein. « Nous devons faire en sorte que travailler plus soit récompensé », a souligné M. Van Peteghem, à son arrivée au conseil des ministres.