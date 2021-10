L'idée fédérale d'une semaine de quatre jours n'enthousiasme guère les syndicats

Le syndicat chrétien se pose de sérieuses questions quant à cette formule. "Si vous travaillez 9,5 heures par jour en plus d'un déplacement, cela commence à devenir de vraiment longues journées. Est-ce bon pour le bien-être des gens"?

Du côté du syndicat socialiste, on se dit opposé à ce type de semaine de travail au cours de laquelle on fait en quatre jours ce que l'on réalise normalement en cinq jours, ce qui augmente la charge de travail. Les parents isolés risquent en plus d'être particulièrement lésés, selon la FGTB, qui est par contre favorable à une semaine de quatre jours, mais en combinaison avec une réduction du temps de travail.