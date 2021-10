Un étudiant ivre retrouvé endormi dans une machine à asphalter

« Si les travailleurs n’avaient pas regardé par hasard dans le bac de chargement, il aurait probablement été aspiré par la machine et n’aurait pas survécu », explique la police de Louvain.

Un étudiant de 21 ans a été retrouvé vendredi matin dans le bac de chargement d’une machine à poser l’asphalte à Louvain. Le jeune homme s’y était endormi après une nuit de sortie. « Si les travailleurs n’avaient pas regardé par hasard dans le bac de chargement, il aurait probablement été aspiré par la machine et n’aurait pas survécu », explique la police de Louvain.

L’homme de 21 ans était sorti dans la nuit de jeudi à vendredi et s’était glissé dans le bac de chargement d’une asphalteuse pour dormir. Il avait enlevé ses chaussures et les avait mises de côté. Les ouvriers qui ont démarré la machine tôt le matin pour la laisser chauffer ont jeté un coup d’œil dans le bac de chargement et ont vu quelqu’un qui y dormait.