Carte blanche: un besoin urgent d’un lieu de reconnaissance dédié aux enfants ayant vécu des expériences traumatiques répétées

Il existe tout autour de nous un pouvoir méconnu. Un pouvoir qui peut être le premier pas vers la guérison pour des milliers d’enfants et d’adultes. Cette lettre est un appel à la société dans son ensemble, à la ministre de l’Enfance Bénédicte Linard et à la ministre de l’Aide à la jeunesse et de la Promotion sociale Valérie Glatigny en particulier, pour encourager à faire usage de ce pouvoir.

Les terribles impacts de la maltraitance

Lorsque les enfants sont exposés à des expériences traumatiques répétées, celles-ci impactent leur corps et leur cerveau. Cela influence quasiment tous les aspects de la vie des enfants et des jeunes concernés. Cela rend les relations sociales plus difficiles, diminue l’estime de soi et la confiance en soi, génère des difficultés d’apprentissage, freine le développement et menace la santé physique (1). L’impact de traumatismes répétés durant le jeune âge peut affecter le comportement, les relations et la santé physique et mentale du futur adulte (2). Les survivants peuvent encore souffrir d’anxiété, de cauchemars et d’autres troubles psychologiques des dizaines d’années après les faits. Le stress toxique chronique causé par un traumatisme augmente aussi le risque de maladies auto-immunes, de maladies cardiovasculaires et de cancers (avec une corrélation encore plus élevée que celle entre le tabagisme et le cancer du poumon). En d’autres termes : un traumatisme non reconnu et non traité peut avoir des conséquences sévères sur la santé physique.

La solidarité, le meilleur antidote

Les personnes et la communauté qui entourent les survivants ont un rôle important à jouer dans le processus de guérison qui suit de pareilles expériences. Comme l’explique l’experte en traumatismes Judith Lewis (3) : « La solidarité d’un groupe (de personnes victimes de traumatismes) est le meilleur antidote à une expérience traumatique. Le traumatisme mène à l’isolement. Le groupe recrée un sentiment d’appartenance. Le traumatisme génère de la honte et stigmatise. Le groupe écoute et rend valide. Le traumatisme rabaisse la victime. Le groupe la met sur un piédestal. Le traumatisme déshumanise la victime. Le groupe lui rend son humanité. »