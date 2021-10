Bruxelles: le pass sanitaire en débat au Parlement

Les députés bruxellois débattront, cet après-midi, de l’extension du pass sanitaire dans la capitale, dès le 15 octobre. Pour rappel, le gouvernement entend imposer le Covid Safe Ticket (CST) dès 16 ans dans l’horeca, les discothèques, salles de sport et de fitness… Il le sera, dès 12 ans, dans les hôpitaux et maisons de repos, ainsi que pour les événements de masse. L’ordonnance soumise au vote définit un cadre, les détails d’application seront, eux, fixés par un arrêté d’exécution.

Tant le contenu du texte que la manière de procéder du gouvernement essuient des critiques de l’opposition. Les libéraux bruxellois ont déposé une série d’amendements, résumés de leurs remarques. « Nous demandons par exemple que, comme dans le texte wallon, on définisse les événements privés, comme les mariages et anniversaires, pour les exclure du CST. Faute de quoi, il y aura des disparités entre Régions, s’inquiète Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR. Pour ce qui est de l’horeca, nous voudrions aussi que soient explicitement exclues du CST les activités de take-away, et que l’on supprime la limite de huit personnes par table en terrasse extérieure. » Le MR plaide encore pour la fixation de seuils, pour les indicateurs épidémiologiques guidant l’usage du pass. Ou pour l’octroi d’une période transitoire d’un mois aux clubs sportifs, et d’une dérogation pour les 15-16 ans.