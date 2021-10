Tour de Lombardie: Roglic, Pogacar et Yates visent la victoire, Evenepoel en embuscade

Comme le veut la tradition, le Tour de Lombardie est le dernier des cinq Monuments de la saison cycliste. Les Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar ainsi que le Britannique Adam Yates visent la victoire samedi dans la Classique des feuilles mortes, remportée en 2020 par le Danois Jakob Fuglsang. Remco Evenepoel, lourdement tombé lors de la dernière édition, fait partie des outsiders.

Même s’il n’a pas affiché le même niveau depuis sa victoire au Tour de France, Tadej Pogacar a des ambitions, à l’instar d’Adam Yates. Il faudra assurément surveiller Michael Woods, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali ou encore Alejandro Valverde et David Gaudu.

Vainqueur successif du Tour d’Emilie et de Milan-Turin, Roglic s’élancera à Côme avec la pancarte de favori à la victoire dans cette 115e édition du Tour de Lombardie. Ce sera sa 4e participation dans le nord de l’Italie, lui qui a terminé 7e en 2019.

Comme à son habitude, l’équipe Deceuninck-Quick Step s’avance avec plusieurs atouts dans son jeu. Le Français Julian Alaphilippe, double champion du monde, a pris la 2e place de la course en 2017 et dispose des capacités d’explosivité pour briller dans la dernière bosse de la journée, le Colle Aperto (1,3 km à 7,2%), dont le sommet est placé à près de trois kilomètres de la ligne. Pour sa dernière de la saison, ’Loulou’ devra faire mieux qu’à Milan-Turin, où il n’a pas pu suivre les meilleurs dans le final. Malade après les Mondiaux, il a dû reprendre le rythme.

Mais le Wolfpack dispose également du Portugais Joao Almeida et de Remco Evenepoel. Le Belge, lourdement tombé dans la descente du Muro di Sormano en 2020, lors d’une édition avancée en août en raison de la pandémie, reste sur une victoire à la Coppa Bernocchi. «Ce sera une course compliquée, il faut de bonnes jambes pour l’emporter», a lancé Evenepoel. «Nous nous présentons avec trois leaders, il sera important d’être honnête l’un envers l’autre. Si je devais connaître une mauvaise journée, je le dirai. Les autres feront la même chose, j’ai confiance. Le but de l’équipe est de gagner.»