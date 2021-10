Plus d'une voiture neuve sur cinq pourvue d'une motorisation électrifiée, une première

Fin 2020, 14,4% des voitures neuves immatriculées en Belgique embarquaient une motorisation électrifiée (soit 100% électrique (BEV) ou à pile à combustible (FCEV - fuel cell/H2), soit hybride plug-in (PHEV), soit hybride non plug-in (HEV)). Neuf mois plus tard, cette proportion est désormais de 21,8%.

"Cette percée remarquable de la motorisation électrifiée est notamment due à une offre qui se développe rapidement, à tel point que l'on compte aujourd'hui plus de 160 modèles électrifiés proposés à la vente en Belgique par les constructeurs, dont plus de 60 voitures 100% électriques (BEV)", note la Fédération belge de l'automobile.

La Tesla Model 3 est actuellement la voiture électrique (BEV) la plus immatriculée en Belgique en 2021, tandis que la BMW X5 et la Toyota Corolla occupent le haut des classements réservés aux modèles hybrides plug-in (PHEV) et non plug-in (HEV).