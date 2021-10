Lewis Hamilton le plus rapide lors de la première séance d’essais libres du GP de Turquie

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signé le 3e temps (1:24.653), devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes/1:24.842) et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/1:24.860).

Samedi se tiendront la 3e séance (11h-12h) et les qualifications (14h-15h) avant la course de dimanche, dont le départ sera donné sur le coup de 14h.

Dimanche, le Britannique et le Néerlandais continueront leur féroce lutte pour le titre mondial. Le duel, après des accidents à Silverstone et Monza, s’annonce bouillant jusqu’à l’épilogue de la saison. Hamilton, fort de sa 100e victoire en F1 à Sotchi, est actuellement en tête avec 246,5 points, soit deux toutes petites longueurs de plus que Verstappen (244,5).