Cronos Groep s'installe dans le parc scientifique de l'UCLouvain

Cette installation sur le campus de Louvain-la-Neuve constitue pour le groupe anversois une première étape pour un déploiement en Wallonie. D'autres ouvertures sont attendues à Namur, Charleroi, Mons et Tournai dans les trois ans à venir.

La mise en œuvre du partenariat avec l'UCLouvain se fera en collaboration avec le Centre d'entreprise et d'innovation (CEI) situé dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve, ainsi qu'avec Openhub, le hub créatif de l'Université. Le CEI hébergera "Cronos Wallonia Innovation Lab", nouvelle société créée pour l'incubation des start-ups et de projets numériques. Une plateforme digitale et un Cronos Corner présentant des innovations technologiques seront également mis sur pied.