En Irak, «nous voulons un changement total, mais il ne viendra pas»

Place Tahrir, centre de Bagdad. Il y a tout juste deux ans, la révolution d’Octobre commençait ici même. Sous une pluie de bombes lacrymogènes et de jets d’eau, des milliers d’Irakiens et d’Irakiennes scandaient des slogans pour un pays libéré de la corruption et de l’influence de l’Iran voisin. Ils demandaient des services de base tels que l’eau potable et l’électricité, tandis que la violente riposte des forces de sécurité faisait près de 600 morts et des milliers de blessés.