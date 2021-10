Coronavirus - Le télétravail mieux perçu dans le secteur public et les entreprises avec un service RH

En outre, les répondants dont les entreprises disposaient d'une politique formalisée de télétravail avant la crise sanitaire apparaissent plus favorables au télétravail.

Par ailleurs, l'enquête montre que le télétravail contraint et massif induit par la crise sanitaire a intensifié le mal-être et le burn-out pour trois-quarts des répondants (74%) et a négativement affecté la motivation des collaborateurs pour plus de sept répondants sur 10 (72%). Pour 58% des répondants, il a augmenté la charge de travail des collaborateurs alors que pour seulement 44%, il a augmenté la productivité des collaborateurs.