Kim Clijsters après sa défaite au premier tour de l’Indian Wells: «Dans le troisième set, j’ai fait plusieurs bêtes fautes qui m’ont coûté cher…»

Cette fois, c’est la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53), 25 ans, qui l’a battue dans le désert californien. La spécialiste de double, lauréate de Roland-Garros et championne olympique à Tokyo, s’est imposée 6-1, 2-6, 6-2 après 1h37 de jeu.

« Il est clair que je n’ai pas bien commencé », a-t-elle expliqué après sa défaite. « Chaque match est un peu une quête. Je dois trouver mon rythme, réapprendre à lire le jeu de mes adversaires, me réhabituer à jouer sur un grand court. Mais progressivement, je suis parvenue à rentrer dans le match. Et j’ai le sentiment d’avoir disputé un bon deuxième set, en la mettant sous pression. Je sentais que je touchais bien la balle, que j’anticipais mieux. Malheureusement, dans le troisième set, j’ai fait plusieurs bêtes fautes qui m’ont coûté cher. C’est dommage, car si j’avais pu gagner ces points et la breaker ici et là, l’histoire aurait pu être différente. »