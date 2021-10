Le médicament très cher de Pia et d’autres nouveau-nés va être remboursé

L’amyotrophie spinale (SMA) est une maladie neuromusculaire rare et invalidante. Elle se caractérise par une dégénérescence des motoneurones dans la moelle épinière, qui se traduit par une atrophie des muscles squelettiques et une faiblesse musculaire qui touche généralement les membres.

La procédure

Le cabinet Vandenbroucke a également détaillé dans son communiqué la procédure ayant permis d’aboutir à ce remboursement. « Avant de pouvoir discuter d’un éventuel remboursement en Belgique, il fallait que l’Agence européenne du médicament (EMA) remette un avis favorable concernant son utilité et son efficacité. Ensuite, en mai 2020, le médicament a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour être commercialisé au sein de l’Union européenne. Après un avis positif de la Commission de remboursement des médicaments et des négociations, un accord est à son tour intervenu dans notre pays entre l’Inami et la firme qui développe le traitement, Novartis Gene Therapies. Le contrat entre les deux parties a été signé hier, jeudi soir. »