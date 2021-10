Eden Hazard souffre d’une blessure musculaire et est incertain pour le Clasico

Les Diables ont vécu une seconde période catastrophique face aux Bleus. En plus d’avoir subi une incroyable remontée de la part de Karim Benzema et ses coéquipiers, les Belges ont perdu leur capitaine Eden Hazard sur blessure à un quart d’heure du terme.

Après la rencontre, le sélectionneur national Roberto Martinez est revenu sur cette sortie. « Nous ne savons pas encore de quoi il souffre. Il doit passer de plus amples examens dans les prochaines heures pour déterminer la gravité de sa blessure. »

Et les premiers examens ne sont pas rassurants pour le Brainois. Selon le quotidien espagnol AS, l’ailier souffre d’une nouvelle blessure musculaire. Il est donc incertain pour les prochaines échéances du club madrilène. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le coach Carlo Ancelotti, puisque le Real doit affronter Bilbao, avant de se déplacer au Shaktar Donetsk pour le compte de la Ligue des Champions et de se rendre à Barcelone le 24 octobre…