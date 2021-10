Après avoir perdu contre la France, les Diables pourraient bientôt perdre la première place du classement Fifa

Le revers subi en toute fin de match face à l’équipe de France est très difficile à digérer pour Roberto Martinez et ses troupes. Avec cette défaite, les Diables ont vu leurs chances de glaner un premier trophée s’envoler. Ils doivent désormais se rabattre sur la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar, l’une des dernières échéances pour cette génération dorée. En attendant, les Belges peuvent se satisfaire d’être toujours premiers au classement FIFA. Mais cela pourrait bientôt ne plus être le cas !

Avant de disputer le Final Four de la Nations League, les Belges étaient premiers avec 1832 points. La défaite face à la France a fait perdre à notre plat pays 14 unités, mais nous permet de rester en tête avec 1818 points. Sauf que, après son succès face au Venezuela et ses 5 nouvelles unités, le Brésil nous talonne avec 1816 points… Sauf que la Seleção doit encore affronter la Colombie (16e) et l’Uruguay (12e) lors de ce rassemblement national. Tandis que la Belgique peut encore espérer limiter la casse face à l’Italie (5e), ce dimanche lors de la petite finale de la Nations League.

De son côté, la France fait la bonne opération et remonte provisoirement sur le podium avec 1768 points, soit 4 de plus que l’Angleterre.