Plusieurs sans-papiers menacent de repartir en grève de la faim

Après de très nombreux mois d’occupations, de manifestations, de mobilisations, de grèves de la faim et de la soif, l’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) est parvenue à initier un certain nombre de négociations au plus haut niveau. » C’est ce qu’annonçait l’organisation dans un communiqué fin juillet. Une note de l’Office des étrangers vient mettre à mal les accords trouvés qui avaient mis fin à la grève de la faim du Béguinage, selon La Libre.

La note présente le dossier de Nezha. Elle semble remplir tous les critères de régularisation, mais reçoit un avis négatif. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Madhi (CD&V) souligne qu’aucune décision n’a été prise pour le moment, selon Bruzz.