Aurélie Montignie: «On remet en cause mon éthique, je me sens niée car on ramène tout à la politique»

Les conseils d’administration du Mundaneum ont toujours été « houleux », constate sa directrice Aurélie Montignie, qui vient régulièrement y présenter ses comptes, budgets, rapports d’activité et programmation… et acceptait en outre d’en rédiger les PV, bien que ce ne soit pas sa charge. « On y remet en cause notre travail avec des arguments qui ne tiennent pas, il y a des propos parfois injurieux, misogynes. Dès le départ, ça m’a heurtée, je me suis demandé comment c’était possible. On m’a dit : “Ne le prends pas personnellement, c’est le jeu politique.” Mais moi, je n’ai pas à supporter cela. Pourquoi, lorsqu’on tient des propos indécents, devrais-je les accepter “parce que c’est le jeu politique”